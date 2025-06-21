İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian’dan Macron’a nükleer mesaj: "Haklarımız geri alınamaz"

İsrail ile çatışmalar dokuzuncu gününde sürerken; İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Pezeşkian, görüşmede ülkesinin sivil nükleer faaliyetlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde meşru olduğunu belirterek, “Uluslararası hukukun ülkelere ve milletlere tanıdığı haklar tehdit veya savaşla ellerinden alınamaz” ifadelerini kullandı.

Pezeşkian, İran’ın barışçıl nükleer programı konusunda her zaman şeffaf olduğunu ve güven artırıcı adımlar atmaya hazır olduklarını da vurguladı.