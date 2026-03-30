İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Amerikan halkı "İsrail krallarından" bıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerikan toplumunun İsrail eksenli politikalardan rahatsız olduğunu savundu. Yapay zeka uzmanlarının Trump’ı halkın gerçek tepkisi konusunda bilgilendirmesi gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, "Krala Hayır" eylemlerine vurgu yaptı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'de gerçekleşen protestolara dikkati çekerek, "Amerikan halkı 'Önce İsrail' politikasına kızgın" değerlendirmesinde bulundu.
Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yapay zeka uzmanları, Başkan Trump'ı ülkesinin insanlarının 'Krala Hayır' gösterilerindeki varlığının gerçekliği konusunda bilgilendirmelidir. Amerikan halkı 'Önce İsrail' politikasına kızgın" ifadelerini kullandı.
Pezeşkiyan, "İsrail krallarının Amerikan demokrasisini yönetmesinden bıktılar" dedi.
کارشناسان هوش مصنوعی در آمریکا، رئیسجمهور ترامپ را از واقعیت حضور مردم کشورش در تظاهرات «نه به پادشاه» آگاه کنند.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 29, 2026
مردم آمریکا از «اول اسراییل» عصبانی هستند.
آنها خستهاند از اینکه پادشاهان اسرائیلی بر دموکراسی آمریکایی حکومت میکنند. https://t.co/T7xWperHf1