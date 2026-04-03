İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından, İlham Aliyev ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

“Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin ve halkının gösterdiği sempati ve desteği takdir ettim.” diyen Pezeşkiyan, dost ve kardeş milletlerin zor zamanlarda birbirlerini bulacağını belirterek, “Bu ilişkilerin medeniyet kökleri ne kadar derin olursa, bu bağ o kadar güçlenir” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i telefonla arayan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan'a İran'a yönelik insani yardımlarından dolayı teşekkür etmişti.