İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve İsrail ile varılan ateşkesin bölgedeki tüm cepheleri kapsaması gerektiğini belirterek "Uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin ABD ve Siyonist rejime baskı yapması şarttır" dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede savaşa son verilmesine yönelik çözümler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İran'a karşı askeri saldırganlığın durdurulması yönündeki çabalarından dolayı bazı ülkelere teşekkür eden Pezeşkiyan, "Türkiye'nin, İran'a yönelik acımasız saldırıları kınayan tutumu ve özellikle Türk milletinin İran'la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ATEŞKES BÖLGEDEKİ TÜM CEPHELERİ KAPSAMALI

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de içeren geçici ateşkes anlaşmasının Lübnan dahil olmak üzere bölgedeki tüm cepheleri kapsaması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

"İsrail'in eylemleri bölgede bir yangın çıkarmayı amaçlamaktadır ve İslam ülkeleri, Siyonist rejimin savaş kışkırtıcılığına ve bölgenin istikrarını ve barışını tehlikeye atmasına karşı dayanışma içinde olmalıdır.

Uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin, başta Lübnan olmak üzere bölgesel ülkelere yönelik saldırganlık ve suçların durdurulması için ABD ve Siyonist rejime baskı yapması şarttır."

Pezeşkiyan, İran'ın bölgesel istikrarın korunması ve çatışmaların yayılmasını önlemek için ateşkesi kabul ettiğini belirterek, "ateşkesin devamının karşı tarafın yükümlülüklerine gerçek anlamda uymasına bağlı olacağını" vurguladı.