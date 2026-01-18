İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan internet kısıtlaması açıklaması: "Kaldırılması yönünde tavsiyede bulundum"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki iletişim kısıtlamalarının azaltılması gerektiğini belirterek, "İnternet kısıtlamasının en kısa sürede kaldırılması yönünde tavsiyede bulundum" dedi.

İran basınında yer alan haberlere göre, Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkedeki internet erişiminin kısıtlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, "İnternet merkezli işlerin kolaylaştırılması ve iletişimin sağlanabilmesi için internet kısıtlamasının en kısa sürede kaldırılması yönünde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani'ye tavsiyede bulundum" dedi.

İran'daki gösterilerle bağlantılı olarak gözaltına alınan kişilerin dosyalarının incelenmesinde adaletli ve dikkatli davranılması gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, "Terör eylemlerine karışmamış kişilere karşı İslami merhametle muamele edilmeli. Ancak terör olaylarına liderlik yapanlara karşı müsamaha gösterilmemeli" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internete erişimi engellemişti.