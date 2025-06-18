İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan 'ulusal birlik' mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırıları hakkında açıklama yayımladı. yönetimle halk arasındaki birliğin olması durumunda ülkeye hiçbir tehdidin zarar veremeyeceğini belirtti.

Pezeşkiyan, "Eğer halk bizimle birlikte olursa, hiçbir sorun ülkeyi tehdit edemez. Bu nedenle tüm adımlar ulusal birliği koruma yönünde atılmalıdır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı, İsrail'in son saldırıları sırasında başta komşu ülkeler olmak üzere çeşitli ülkelerin gösterdiği dayanışma ve yardım tekliflerine teşekkür etti.

Toplantının sonunda, Cumhurbaşkanı tüm yetkilileri, güvenlik ve koruma ilkelerine azami dikkat göstermeleri ve ilgili mercilerin talimatlarına göre hareket etmeleri konusunda uyardı.