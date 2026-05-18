İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Diyalog teslim olmak anlamına gelmez"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin çıkarlarını gözetme konusunda geri adım atmayacaklarını belirtti.

Pezeşkiyan, X hesabından, müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran yönetiminin, halkın çıkarlarını koruyarak diyaloga girdiğine ve hiçbir şekilde yasal haklardan vazgeçilmeyeceğine vurgu yapan Pezeşkiyan, “Diyalog teslim olmak anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca, tüm güçleriyle İran’ın çıkarlarının koruyucusu olacaklarını söyledi.