Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Diyalog teslim olmak anlamına gelmez"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin çıkarlarını gözetme konusunda geri adım atmayacaklarını belirtti.

Dünya
  • 18.05.2026 22:03
  • Giriş: 18.05.2026 22:03
  • Güncelleme: 18.05.2026 22:05
Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Diyalog teslim olmak anlamına gelmez"
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin çıkarlarını gözetme konusunda geri adım atmayacaklarını belirtti.

Pezeşkiyan, X hesabından, müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran yönetiminin, halkın çıkarlarını koruyarak diyaloga girdiğine ve hiçbir şekilde yasal haklardan vazgeçilmeyeceğine vurgu yapan Pezeşkiyan, “Diyalog teslim olmak anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca, tüm güçleriyle İran’ın çıkarlarının koruyucusu olacaklarını söyledi.

Trump’tan ABD basınına "İran" tepkisi
Netanyahu, İran gündemiyle bu akşam güvenlik istişare toplantısı yapacak
BirGün'e Abone Ol