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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suriye Devlet Başkanı Esad görüştü

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Suriye Devlet Başkanı Esad'la telefonda görüştü. Görüşmede Pezeşkiyan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumasının önemini vurguladı.

Dünya
  • 02.12.2024 16:22
  • Giriş: 02.12.2024 16:22
  • Güncelleme: 02.12.2024 16:29
Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suriye Devlet Başkanı Esad görüştü
Fotoğraf: DepoPhotos

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin destek vermeye devam edeceğini belirterek, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumanın Tahran yönetiminin bölgesel stratejisi olduğunu söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan telefonda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Pezeşkiyan, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumanın Tahran yönetiminin bölgesel stratejisi olduğunu belirtti.

Suriye'deki sorunların çözümü için bölge liderleriyle görüşmeler yaptığını dile getiren Pezeşkiyan, desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

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