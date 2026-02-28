İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlu, babasının suikast girişiminden kurtulduğunu açıkladı

İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a saldırıya geçerken İran dini lideri Hamaney ile Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın hedef alındığı iddia edilmişti.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

"SUİKAST GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZ OLDU"

Pezeşkiyan'ın ABD-İsrail'in saldırılarıyla hedef alındığını doğrulayan Yusuf, "Suikast girişimleri başarısız oldu ve diğer yetkililer de sağlıklı. Muhtemelen daha uzun sürecek bir çatışma yaşayacağız ve bu bir yıpratma savaşı olacak. Bu nedenle, bu günleri atlatmak için azim ve sabır şart" ifadelerini kullandı.

Fox News'e konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, Pezeşkiyan ve Hamaney'in hedef alındığı iddiasını doğrulamıştı.