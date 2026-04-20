İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "İran halkı zorbalığa boyun eğmez"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, her türlü diyaloğun mantıklı bir zemine dayanması için tarafların verdikleri taahhütlere bağlı kalması gerektiğini belirterek, "İran halkı zorbalığa boyun eğmez" dedi.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı üzerinden Amerikalı yetkililerinin son günlerdeki açıklamaları üzerine paylaşımda bulundu. Yetkililerin "yaklaşımını yapıcı olmayan ve çelişkili" olarak nitelendiren Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

"Taahhütlere sadık kalmak, anlamlı bir diyaloğun temelidir. İran'da ABD yönetiminin tutumuna karşı duyulan derin bir tarihsel güvensizlik varlığını korurken, Amerikalı yetkililerden gelen yapıcı olmayan ve çelişkili sinyaller acı bir mesaj taşımaktadır: İran'ın teslimiyetini istiyorlar. İran halkı zorbalığa boyun eğmez."