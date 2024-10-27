İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" söyledi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in ülkesine saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" belirtti.

Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajında, saldırıda ordu mensubu askerlerin hayatını kaybetmesinden dolayı ailelerine ve İran halkına başsağlığı dileyen Pezeşkiyan, "İran düşmanları, bu cesur insanların, topraklarını korkusuzca savunduklarını ve her türlü aptallığa da tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini bilsin." ifadelerini kullandı.