İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir, kaç yaşında? Mesud Pezeşkiyan hayatı ve kariyeri

2024 İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda oyların %53,3'ünü alarak cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ın hayatı ve kariyeri dış siyasetle ilgilenenlerin gündeminde. Son dönemlerde İran ile İsrail arasında yaşanan saldırıların ardından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir araştırması hız kazandı. Peki eski Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanı olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir, kaç yaşında? İşte, Mesud Pezeşkiyan'ın hayatı ve kariyeri!

MESUD PEZEŞKİYAN KİMDİR?

Mesud Pezeşkiyan İranlı Türk bir ailenin çocuğu olarak 29 Eylül 1954'te İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Mahabad'da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini Tebriz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak kalp cerrahı olan Mesud Pezeşkiyan 1980'de İran-Irak Savaşında doktor olarak görev almıştır.

MESUD PEZEŞKİYAN'IN SİYASİ HAYATI

Mesud Pezeşkiyan'ın siyasi kariyeri ve bugüne dek geldiği görevler şu şekilde:

1997-2001 Sağlık Bakanı Yardımcısı

2001-2005 İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanı

2013 İran Cumhurbaşkanı Adayı (Seçimden Çekildi)

2016-2020 İran İslamî Şûra Meclisi'nde Birinci Başkan Yardımcısı

2013 İran Cumhurbaşkanı Adayı (Adaylığı Reddedildi)

2024 İran Cumhurbaşkanı

Pezeşkiyan İran kamuoyunda reformcu politikaları ve sağlık alanındaki çalışmaları ile tanınmaktadır.