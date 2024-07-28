İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, mazbatasını alarak resmen göreve başladı

İran'da seçimi ikinci turda kazanan reformist Mesud Pezeşkiyan, mazbatasını alarak resmen göreve başladı.

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, mazbatasını ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'den alarak göreve başladı.

İran'ın başkenti Tahran'da İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen mazbata törenine İran lideri Hamaney ile Pezeşkiyan'ın yanı sıra geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei ve diğer üst düzey yetkililer katıldı.

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin raporu sunmasının ardından Hamaney, Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığını onaylayarak mazbatasını teslim etti.

HAMANEY: BÜYÜK İŞLER BAŞARMASI İÇİN ONA YARDIM ETMELİYİZ

Törende konuşan Hamaney, seçim sürecindeki tartışmaların sona ermesi gerektiğini belirterek, "Seçimde kaybedenimiz yoktur. Millet galip geldi. Halk, değerli bir cumhurbaşkanı seçti. Hepimiz büyük işler başarması için ona ve hükümetine yardım etmeliyiz" dedi.

Ülkesinin dış politika tercihlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hamaney, önceki hükümet dönemindeki komşularla ilişkileri önceleyen politikanın devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dış politika alanındaki önceliklerimiz komşularımız, Asya ve Afrika gibi ülkeleri gibi diplomasimizin kapsamını genişleten ülkelerdir. Avrupa ülkelerine bir düşmanlığımız yok ancak onlar bize karşı son yıllarda kötü tutum sergilediler" diye konuştu.

Hamaney, ülkenin küresel sorunlara yaklaşımının "aktif ve etkili" olması gerektiğini belirtti.

NETANYAHU'NUN ABD KONGRESİNDE KONUŞMASINI ELEŞTİRDİ

Savaş ve soykırım suçlarıyla itham edilen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılanmasına da değinen Hamaney, "Siyonist rejim bir devlet değil, bir suç çetesi, bir katil terör çetesidir. Savaş suçlusunun (Netanyahu) Amerikan Kongresi'nde dinlenmesi büyük rezaletti" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN KALBİMLE HİZMET EDECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise "Ben tüm kalbimle bu insanlara hizmet edeceğime söz veriyorum ve şehitlerimizin, bu vatan için canlarını ortaya koyanların yoluna devam edeceğime söz veriyorum" dedi.

İran lideri Hamaney'in ortaya koyduğu vizyona göre hareket edeceğini belirten Pezeşkiyan, "Liderin genel politikalarının çerçevelerini işler hale getirmeliyiz. Birlik olup bu politikaları uygularsak ülke en iyi noktaya ulaşır" değerlendirmesinde bulundu.

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla 30 Temmuz'da Meclis'te yemin töreni düzenlenecek. Bunun ardından Pezeşkiyan, oluşturduğu kabinesini güven oyu için Meclis'e sunacak.