İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Mısırlı mevkidaşı Sisi ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki gerilimlerin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaların önemine dikkati çekti.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan ile Sisi telefonda görüştü.

Görüşmede, İslam ülkelerinin İran'a yönelik "şefkatli, sorumlu ve kardeşçe" tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Pezeşkiyan, İran’ın hem iç politikada ulusal yakınlaşmayı güçlendirmeyi hem de dış politikada komşu ve İslam ülkeleriyle dostane ilişkileri genişletmeyi hedefleyen ilkeli politikasını sürdürdüğünü ifade etti.

Bölgedeki gerilimlerin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaların önemine dikkati çeken Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in tehditlerine ilişkin, "Savaşın İran’a, ABD'ye veya bölgeye hiçbir fayda sağlamayacağına derinden inanıyoruz" dedi.

Muhtemel müzakerelerin sakin ve yapıcı bir ortamda yürütülmesi gerektiğini belirten Pezeşkiyan, “İran için sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi her zaman savaştan daha öncelikli olmuştur. Karşı tarafın da İran'ın tehdit ve güç yoluyla müzakereye zorlanamayacağını anladığını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca İran topraklarına yönelik herhangi bir saldırıya kararlı bir şekilde karşılık verileceğini, buna karşın diplomasinin öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmeden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

İran topraklarının ve bölgedeki tüm ulusların halkına barış, istikrar ve güvenlik dileğinde bulunan Sisi, sorunların askeri bir çözümle karşılanamayacağının altını çizdi.

Mısır Cumhurbaşkanı, gerilim ve çatışmaların yalnızca İran için değil, tüm bölge için de olumsuz sonuçlar doğuracağını belirterek, "Mısır, gerilimleri azaltma çabalarına devam ediyor ve sorunların çözümü ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi yönündeki diplomatik girişimleri destekliyor" diye konuştu.