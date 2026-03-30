İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, savaşın sona ermesi için şartlarını açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşın sona ermesine ilişkin verilecek kararın, "İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı olduğunu" söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bakanlar kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, "ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşın sonra ermesine ilişkin verilecek her türlü karar, İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı" ifadelerini kullandı. Ordunun gösterdiği direniş ile İran halkının savaş süresince ortaya koyduğu ulusal birliğe dikkat çeken Pezeşkiyan, ülkenin mevcut kritik koşulların üstesinden gelmesindeki en değerli etkenlerden biri olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan, ülkenin çeşitli kentlerinde özellikle akşam saatlerinde düzenlenen "yönetime destek" eylemlerinin önemine değinerek, "Halkın akşamları toplanması çok değerli. İran özgür insanlara ilham olmaktadır" ifadesini kullandı.