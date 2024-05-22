İran Cumhurbaşkanı Reisi için Tahran'da cenaze töreni
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Reisi ve beraberindekilerin cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney kıldırdı.
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililer için İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.
Reisi ve beraberindekiler için başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını, İran lideri Ali Hamaney kıldırdı.
Ardından İnkılap Meydanı’ndan Azadi Meydanı’na kadar tören düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Reisi için bugün düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
HELİKOPTER KAZASINDA ÖLDÜLER
Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs Pazar günü İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.
Kazada, helikopterde bulunan 9 kişi hayatını kaybetti.