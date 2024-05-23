İran Cumhurbaşkanı Reisi, Meşhed'de defnedilecek

İran'da 19 Mayıs'ta yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yarın Meşhed'de defnedilecek.

Doğu Azerbaycan eyaletinde 19 Mayıs'ta meydana gelen helikopter kazasında beraberindeki üst düzey yetkililerle ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın defnedilecek.

Cumhurbaşkanı Reisi için düzenlenen törenler Tebriz, Kum, Tahran'dan sonra Güney Horasan eyaletinin yönetim merkezi Bircend'de de yapıldı.

Reisi için düzenlenen törenlere, çok sayıda bakan, askeri yetkililer ve yuttaşlar katıldı.

Törenler bugün Meşhed kentinde sona erecek.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin cansız bedeni, doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verilecek.

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Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirmişti.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirmişti. Akıncı İHA'nın tespit ettiği belirtilen helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşılmıştı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirtmişti.

Daha sonra İranlı yetkililer, Akıncı İHA'nın tespit ettiği belirtilen helikopter enkazının kendi İHA'ları ile bulunduğunu duyurmuştu.