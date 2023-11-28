İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye'ye geliyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün Türkiye'ye resmî ziyarette bulunacak.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bugün Türkiye'ye resmî ziyarette bulunacak.

Başkent Ankara'ya gelecek olan Reisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Görüşmedeki ana gündemin İsrail'in Gazze işgali ve ateşkesin uzatılması olması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada Reisi'nin Türkiye'ye geleceğini söylemişti.

En son 9 Kasım’da Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yüz yüze görüşen Erdoğan ve Reisi, 2 gün önce de telefonda konuşmuşlardı.

Erdoğan görüşmede, "Türkiye ve İran başta olmak üzere İslam dünyasının Filistin topraklarındaki İsrail vahşeti karşısında ortak tutum sergilemesinin önemini" ifade etmiş, İran ve Türkiye'nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söylemişti.