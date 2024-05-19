İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan konvoydaki helikopterlerden biri kaza yaptı. Fars Haber Ajansı, Reisi'yi taşıyan helikopterin 'sert iniş' yaptığını belirtirken; Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin kaza yaptığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı.

DIŞİŞLERİ BAKANI VE VALİ DE HELİKOPTERDEYDİ

Reisi’yi taşıyan helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmati’nin de bulunduğu ifade edildi.

İÇİŞLERİ BAKANI ACİL İNİŞ YAPILDIĞINI SÖYLEDİ

İran İçişleri Bakanı Vahidi, "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı" ifadelerini kullandı.

VALİ YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyunda meydana gelen helikopter kazasına ilişkin 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söyledi. Zakiri, "Olay yerine henüz ulaşmadım. Olası yaralılar ve sayısı hakkında bir şey söyleyemem. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum" dedi.

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazanın Kaleyber ve Verzigan arasında yer aldığı, İHA'larla kazanın yaşandığı bölgenin tarandığı belirtildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti.

Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz’e gittiğini duyurdu.

Kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildi.

Reisi, kazadan kısa süre önce İran-Azerbaycan sınırında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yapmıştı.