İran Cumhurbaşkanı savaşı bitirmek için taleplerini açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve İran'ın İran'a yönelik başlattığı emperyalist saldırıyı bitirmek için İran'ın taleplerini Rusya ve Pakistan liderlerine ilettiğini belirtti.

Pezeşkiyan tarafından yapılan paylaşımın tamamı şöyle:

"Rusya ve Pakistan devlet başkanlarıyla görüşürken, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve huzura olan bağlılığını dile getirdim ve Siyonist rejimin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kışkırtmasıyla başlayan savaşı sona erdirmenin yolunun 'İran'ın devredilemez haklarını kabul etmek, tazminat ödemek ve yeniden saldırmama konusunda kesin bir uluslararası yükümlülük getirmek' olduğunu vurguladım."