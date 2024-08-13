İran'da 10 kişiyi öldürmekle suçlanan bir kişi idam edildi
İran'da Kirman Başsavcısı İbrahim Hamidi, 2022 yılında 6 Afgan ve 4 İranlıyı öldürmek suçlamasıyla tutuklanan bir kişinin Rafsancan Hapishanesi'nde bugün idam edildiğini duyurdu.
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İran'ın Kirman eyaletine bağlı Rafsancan kentinde 10 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan bir kişi idam edildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kirman Başsavcısı İbrahim Hamidi, konuya ilişkin bilgi verdi.
Hamidi, "7 Ağustos 2022'de bıçakla 6 Afgan ve 4 İranlıyı öldüren kişi, Rafsancan Hapishanesi'nde bugün idam edildi" dedi.
İranlı yetkili, karara ilişkin hukuki sürecin tamamlanması sonrasında infazın gerçekleştirildiğini kaydetti.