İran'da 3 kişi idam edildi: Aralarında 19 yaşındaki sporcu da var

İran'da, ekonomik nedenlerle başlayıp rejim karşıtı protestolara dönüşen eylemlerde 2 emniyet görevlisini öldürdükleri iddiasıyla idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi.

İran devlet televizyonu, yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, söz konusu kişilerin "8 Ocak 2026’da çıkan olaylar sırasında iki ayrı bölgede kesici aletlerle saldırı düzenleyerek emniyet mensuplarından Abbas Esedi ile Muhammed Kasımi Hemapur'u öldürdükleri" iddiasıyla idama mahkum edildikleri belirtildi.

Sanıklar hakkında verilen idam kararının bu sabah infaz edildiği duyuruldu.

19 YAŞINDAKİ GÜREŞÇİ İDAM EDİLDİ

İdam edilenler arasında 19 yaşındaki tanınmış İranlı güreşçi Salih Muhammedi'nin de yer aldığı belirtildi.

Kum’daki bir ceza mahkemesi, Salih Muhammedi’yi 24 Ocak 2026’da "kısas" ilkesine göre ölüme mahkûm etti.

Mahkeme, Salih’i 8 Ocak’ta bir güvenlik görevlisinin ölümünden sorumlu tutarak cezalandırmak için işkence altında alındığı belirtilen “itirafları” esas aldı. Ancak Salih Muhammedi suçlamayı reddetti.