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İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem

İran'ın Simnan eyaletinde 05:16'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.

Dünya
  • 03.11.2024 09:47
  • Giriş: 03.11.2024 09:47
  • Güncelleme: 03.11.2024 09:49
Kaynak: AA
İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

İran'ın Simnan eyaletinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Simnan eyaletine bağlı Germser ilçesi olan 4.8 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 05:16'da kaydedildi.

Başkent Tahran'da da hissedilen depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Simnan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, bölgeye ekiplerin gönderildiğini ancak şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.

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