İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem
İran'ın Simnan eyaletinde 05:16'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.
Kaynak: AA
İran'ın Simnan eyaletinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Simnan eyaletine bağlı Germser ilçesi olan 4.8 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 05:16'da kaydedildi.
Başkent Tahran'da da hissedilen depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Simnan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, bölgeye ekiplerin gönderildiğini ancak şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.