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İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem

İran'da saat 04:32'd,e 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kirmanşah Eyalet Valiliği tarafından yapılan açıklamada can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Dünya
  • 27.01.2025 07:36
  • Giriş: 27.01.2025 07:36
  • Güncelleme: 27.01.2025 07:37
Kaynak: AA
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kenti olan 5.1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 04:32'de kaydedildi.

Deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, eyalet valiliği tarafından yapılan açıklamada can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

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