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İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem

İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 09:55’te kaydedilen depremin merkez üssü İranşehr kenti olarak açıklandı. Can kaybı ve hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dünya
  • 03.03.2025 10:14
  • Giriş: 03.03.2025 10:14
  • Güncelleme: 03.03.2025 10:22
Kaynak: AA
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kenti olan 5.1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 09:55'te kaydedildi.

Yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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