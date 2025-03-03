İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kenti olan 5.1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 09:55'te kaydedildi.

Yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.