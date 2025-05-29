İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da maddi hasar tespit edilmedi.

Kirman eyaletine bağlı Ciroft ilçesinde yaşanan sarsıntının merkez üssü Boluk kasabası olarak belirlendi.

Ulusal Sismoloji Merkezi verilerine göre deprem yerel saatle 01:00'de, yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Olay sonrasında bölgeye arama-kurtarma ve inceleme ekipleri sevk edildi. İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, ilk değerlendirmelerde herhangi bir can kaybı veya ciddi yapısal hasar tespit edilmedi.