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İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem

İran'ın Şusif ilçesinde yerel saatle 04.11'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya
  • 27.10.2023 07:31
  • Giriş: 27.10.2023 07:31
  • Güncelleme: 27.10.2023 07:37
Kaynak: AA
İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem

İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Şusif ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Şusif ilçesi olan 5,3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 04.11'de kaydedildi.

Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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