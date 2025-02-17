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İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Endimeşk kentinde saat 22.25'te 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 17.02.2025 09:51
  • Giriş: 17.02.2025 09:51
  • Güncelleme: 17.02.2025 09:55
Kaynak: AA
İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

İran'da büyüklüğü 5.4 olan bir deprem yaşandı.

İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Endimeşk olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 22.25'te kaydedildi.

Depremin 15 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Endimeşk Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgeye ekiplerin gönderildiği ancak şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı bildirildi.

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