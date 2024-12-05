İran'da 5.6 büyüklüğünde deprem

İran'ın Huzistan eyalentindeki Heftgel kentinde, saat 07:32'de 10 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın devlet haber ajansı İRNA'nın haberine göre, deprem şehrin birçok bölgesinde hissedildi.

Haberde, depremin son bir haftada meydana gelen ikinci deprem olduğu ve şu ana kadar bu depremden kaynaklanan herhangi bir hasar bildirilmediği belirtildi.