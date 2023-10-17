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İran'da 5,6 ve 5,3 büyüklüğünde iki deprem

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Farğan ilçesinde 5,6, Fin ilçesinde ise 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya
  • 17.10.2023 09:46
  • Giriş: 17.10.2023 09:46
  • Güncelleme: 17.10.2023 09:50
Kaynak: AA
İran'da 5,6 ve 5,3 büyüklüğünde iki deprem
Fotoğraf: AA

İran, 10 dakika arayla 5 büyüklüğünün üzerindeki iki depremle sarsıldı. 

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Farğan ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Farğan ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.39'da kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Saat 08.29'da da eyaletin Fin ilçesi 5,3 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı.

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