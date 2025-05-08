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İran'da 5 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, yerel saatle 08.53'de merkez üssü Zeman Abad kenti olan 5 büyüklüğündeki deprem yaşandığını duyurdu.

Güncel
  • 08.05.2025 09:26
  • Giriş: 08.05.2025 09:26
  • Güncelleme: 08.05.2025 09:29
Kaynak: AA
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

İran'ın kuzeyindeki Simnan eyaletine bağlı Zeman Abad kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Simnan eyaletine bağlı Zeman Abad kenti olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.53'de kaydedildi.

Deprem, yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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