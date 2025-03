İran'da 887 gündür tutuklu olan Fransız vatandaşı serbest bırakıldı

İran'da 887 gündür tutuklu olan Fransız vatandaşı Olivier Grondeau serbest bırakıldı.

2022 yılından bu yana tutuklu durumda bulunan Grondeau, Fransa'ya döndü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olivier Grondeau özgür, Fransa'da, kendi halkının arasında! Ailesinin mutluluğunu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Macron,Grondeau'nun serbest bırakılmasına ilişkin devlet kurumlarına teşekkür etti.

Macron ayrıca hala İran'da tutuklu bulunan Cecile Kohler ve Jacques Paris'in de serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Olivier Grondeau est libre, en France, parmi les siens ! Nous partageons l'immense bonheur et soulagement de sa famille.



Je remercie tous les services de l'État, notre ambassadeur en Iran et le Centre de Crise et de Soutien du Quai d'Orsay, de leur action décisive.…