İran'da 887 gündür tutuklu olan Fransız vatandaşı serbest bırakıldı

İran'da 887 gündür tutuklu olan Fransız vatandaşı Olivier Grondeau serbest bırakıldı.

2022 yılından bu yana tutuklu durumda bulunan Grondeau, Fransa'ya döndü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olivier Grondeau özgür, Fransa'da, kendi halkının arasında! Ailesinin mutluluğunu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Macron,Grondeau'nun serbest bırakılmasına ilişkin devlet kurumlarına teşekkür etti.

Macron ayrıca hala İran'da tutuklu bulunan Cecile Kohler ve Jacques Paris'in de serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Olivier Grondeau est libre, en France, parmi les siens ! Nous partageons l'immense bonheur et soulagement de sa famille.



Je remercie tous les services de l'État, notre ambassadeur en Iran et le Centre de Crise et de Soutien du Quai d'Orsay, de leur action décisive.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2025

Macron, Grondeau'nun nasıl serbest bırakıldığına dair detay vermedi.

887 GÜNDÜR TUTUKLUYDU

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, serbest bırakılan Olivier Grondeau'nun Fransa'ya dönüşü sırasında uçakta çekilen fotoğrafını paylaştı.

Bakan Barrot paylaşımında, "Olivier Grondeau nihayet serbest kaldı. İran'da 887 gün rehin tutulduktan sonra ailesine, sevdiklerine ve ülkesine kavuştu. Cecile Kohler ve Jacques Paris dahil olmak üzere hala rehin tutulan tüm vatandaşlarımızın serbest bırakılmasını sağlamak için çabalarımızı yorulmadan sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

CASUSLUK VE KOMPLO SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI

2022 yılının ekim ayında İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde tutuklanan Grondeau, İran'ın Batı ile yaptığı müzakerelerde pazarlık kozu olarak kullandığı siyasi tutukluları gönderdiği Tahran'daki Evin Hapishanesi'ne konulmuştu.

Grondeau, İran'a karşı casusluk ve komplo suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İran'da tutulan diğer iki Fransız vatandaşı olan Cecile Kohler ve Jacques Paris ise Grondeau'dan 4 ay önce Mayıs 2022'de tutuklanmıştı.

İkili, ülkedeki protestoları kışkırtmakla suçlanmıştı.