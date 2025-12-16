İran'da Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesi hız kazandı

İran İçişleri Bakanlığı Yabancı Uyruklular ve Mülteciler Dairesi Başkanı Nadir Yarahmedi, Afganistan uyruklu 1 milyon 600 bin göçmeni sınır dışı ettiklerini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Yarahmedi, ülkesindeki yasa dışı göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran’da 6 milyon 100 bin Afganistan uyruklu yasa dışı göçmen bulunduğunu ancak bunlardan 1 milyon 600 binini sınır dışı ettiklerini söyleyen Yarahmedi, şunları kaydetti:

"Şu an ülkede 4 milyon 500 bin Afganistan uyruklu göçmen kaldı. Kalanlarla ilgili, sahip oldukları izin belgeleri üzerinden incelemeler devam ediyor ve çıkış tarihlerinin belirlenmesi için çalışma yapılıyor."

Yarahmedi, Afganistan’da 2021 yılındaki yönetim değişikliğinin ardından önceki hükümet döneminde görevli birçok Afganistanlının İran’a geldiğine vurgu yaparak, “Eski Afganistan hükümetinin askeri personeli olup, ülkelerine dönmeleri halinde can güvenliği riski taşıyan kişilerin ülkede kalmalarına izin verildi" dedi.

"YÜZDE 75’İ KENDİ TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA DÖNDÜ"

Sınır dışı edilen Afganistan uyrukluların yüzde 75’inin, kendi talepleri doğrultusunda ülkeden çıkarıldığını savunan Yarahmedi, şu ifadeleri kullandı:

"12 günlük İran-İsrail savaşı sırasında birçok yabancı geri dönüş merkezlerine başvuru yapmaya başladı. Savaş nedeniyle kendi imkanlarıyla sınıra gitmeleri gerektiğini söyledik. Sınırda da bir yığılma oluştufa kat 15 gün içinde durumu düzenlemeyi başardık."

İran, göç akınını engellemek için 2023'te ülkenin doğu sınırlarına yaklaşık 900 kilometre uzunluğunda duvar örmeye başlamıştı.