İran'da 'ahlak polisi' tarafından darp edildiği belirtilen 16 yaşındaki Armita Garawand komaya girdi

İran'da 16 yaşındaki Armita Garawand’ın ‘ahlak polisi’ tarafından darp edilerek komaya sokulduğuna yönelik haberler dünya gündemine oturdu. Mahsa Amini’nin de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini dünyaya duyuran insan hakları örgütü Hengaw'a göre Armita Garawand, ‘örtünme kurallarına uymadığı için’ ağır fiziksel saldırıya uğradı.

İran'ın başkenti Tahran'da, Mahsa Amini'nin yaşadıklarını hatırlatan bir olayın daha meydana geldiği öne sürülüyor. Mahsa Amini'nin de saçı gözüktüğü için ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan 3 gün sonra yaşamını yitirmesini dünyaya duyuran Norveç merkezli insan hakları örgütü Hengaw, 16 yaşındaki Armita Garawand'ın, ‘örtünme kurallarına uymadığı için’ ağır fiziksel saldırıya uğradığını belirtti.

Haberler üzerine sosyal medyada birtakım videolar da yayınlanmaya başladı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde Garawand’ın başka yolcular tarafından trenden indirildiği ve hareketsiz kaldığı gözüküyor.

In questo video la giovane curda #ArmitaGarawand di soli 16 anni viene portata fuori dal vagone della metropolitana dopo essere stata massacrata di botte dalla polizia morale perchè non indossava il velo. Arrestato il giornalista che ha documentato la barbara aggressione. La… pic.twitter.com/kdFMSrrmUk — Mariano Giustino (@MarianoGiustino) October 3, 2023

REJİM MEDYASI, 'KAZA' DEDİ

İran rejimine yakın devlet medyası ise Garawand’ın kan basıncının düşmesinin ardından bayıldığını ve tren vagonunun yan tarafına çarptığını öne sürdü.

Hükümetin resmi haber ajansı Fars, Garawand’ın ailesiyle yapılan bir röportaj yayınladı. Röportajda aile, kızlarının saldırıya uğramadığını söylüyor. Garawand’ın babası “Tüm videoları izledik ve olayın kaza olduğu bizim için kanıtlandı. İnsanlardan çocuğumuzun iyileşmesi için dua etmelerini istiyoruz” diyor.

HABER YAPMAK İSTEYEN GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI

İranlı yetkililer geçmişte de benzer olaylarda aile üyeleriyle zorla yapılan röportajları yayınlamıştı. Öte yandan The Guardian'ın aktardığına göre hastaneye giderek haber yapmak isteyen gazeteci Maryam Lotfi, kısa süreliğine gözaltına alındı. Reform yanlısı Shargh gazetesinde çalışan Lotfi, hastaneye erişiminin polis tarafından kısıtladığını ifade etti.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Garawand’ın yoğun bakımda tedavi gördüğünü gösteren fotoğraflar da sosyal medya üzerinden yayıldı.

MAHSA AMİNİ'Yİ HATIRLATTI

İddialar, akıllara 1 sene önce yine ahlak polisleri tarafından örtünme kurallarına alınmadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan 3 gün sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini’yi getirdi. Amini’nin öldürülmesinden 1 gün sonra başlayan kitlesel protesto hareketleri ülke geneline yayılırken resmî açıklamalara göre 500’den fazla protestocu hayatını kaybetti.

Toplu protestolar sona ermesine rağmen İran'ın birçok bölgesinde kadınlar kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başını örtmeyerek rejime tepkisini devam ettiriyor.