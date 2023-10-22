İran'da ahlak polisinin darbettiği iddia edilen 16 yaşındaki Garawand'ın beyin ölümü gerçekleşti

İran'da başörtüsü takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen 16 yaşındaki Armita Garawand'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Ekim ayı başında başörtüsü takmadığı uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen 16 yaşındaki İranlı genç Armita Garawand'ın beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Evrensel'in aktardığına göre; İran İslam Cumhuriyeti Haber Ağı "Armita Garawand'ın son sağlık durumuna ilişkin takipler, sağlık personelinin çabalarına rağmen beyin ölümü halindeki sağlık durumunun kesin olduğunu gösteriyor" açıklaması yaptı.

Norveç merkezli İran-Kürt insan hakları örgütü Hengaw'a göre Garawand, 4 Ekim'de Tahran metrosuna binerken ahlak polisi tarafından başörtüsü olmadığı gerekçesiyle saldırıya uğradı. Ağır beyin hasarı geçiren Garawand hastaneye kaldırıldı. Hengaw, Garawand’ın olaydan sonra kaldırıldığı Tahran’daki bir hastanede baygın halde çekilmiş fotoğrafını yayımladı.

İranlı yetkililer, Garawand'ın düşük tansiyon nedeniyle bayıldığını iddia ediyor. İran Devlet haber ajansı IRNA'da paylaşılan kamera görüntülerinde Garawand’ın başörtüsü olmadan iki kadın arkadaşıyla birlikte metro platformundan trene doğru yürüdüğü yer alıyor. Kabine girdikten sonra kızlardan birinin hemen geri çekildiği ve yere uzandığı, diğer kızın ise yolcular tarafından baygın halde sürüklenerek kabinden çıkarıldığı görülüyor. Görgü tanıkları metro içinde Garawand'ın ahlak polisi tarafından darbedildiğini iddia ediyor. Ancak resmi makamlar metronun içindeki anlara dair görüntüleri paylaşmıyor.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de Jina Mahsa Amini ahlak polislerinin başörtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, hastaneye kaldırılan Amini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Amini'nin ölümü üzerine kitlesel ve protestolar başlamış ve eylemler tüm ülkeye yayılmıştı. Aylarca süren eylemlerde en 500 kişi İran güvenlik güçlerince öldürülmüştü.