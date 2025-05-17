İran'da, "aşırı tüketim" gerekçesiyle yüzlerce evin elektriği kesildi

Tahran'da aşırı tüketim nedeniyle 1103 evin elektriği kesildi.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Tahran Elektrik Şebekesi Takip ve Gözlem Merkezi, "enerji tasarrufu uyarılarına uymayan ve aşırı tüketimde bulunan abonelere" ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "ülkede elektrik enerjisinin devamlılığını ve adil dağıtımını sağlamak" gerekçesiyle abonelere tasarruflu kullanımda bulunma uyarısı yapıldığı belirtilerek Tahran’da aşırı tüketime devam eden 1103 evin elektriğinin kesildiği kaydedildi.

UYARILARI DİKKATE ALMAYANLARIN ELEKTRİĞİ KESİLECEK

Açıklamada, halktan, "aşırı aydınlatmayı azaltma, klimaları uygun derecede çalıştırma, yüksek enerji tüketen elektrikli aletleri aynı anda çalıştırmama, çamaşır ve bulaşık makinesi ile ütü gibi aletleri gece çalıştırma gibi yollarla elektrik tüketimini azaltmaları" istendi.

Açıklamada, aşırı tüketim yapan abonelerin uyarı almaları ve bu uyarıları dikkate almamaları halinde elektriklerinin kesileceği aktarıldı.