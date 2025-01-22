İran'da askeri uçak düştü
İran'da düşen askeri uçakta bulunan 2 pilotun yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
İran'ın Hemedan eyaletinde askerin uçağın düştüğü, 2 pilotun ise yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hemedan Vali Yardımcısı Hamza Emrayi, olaya ilişkin açıklamada bulundu.
Emrayi, askeri uçağın Hemedan'ın Kebuderaheng ilçesinde düştüğünü, kazanın nedeninin ise araştırıldığını söyledi.
Uçağın pilotlarının düşüş öncesinde uçaktan ayrıldıklarını belirten Emrayi, pilotların hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Uçağın türü hakkında bilgi verilmezken, gerekli açıklamaların daha sonra yapılacağı ifade edildi.