İran'da bazı öğretmenler PJAK'la bağlantılı oldukları suçlamasıyla ihraç edildi

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde PKK'nin İran kanadı PJAK'la bağlantılı olmakla suçlanan bazı öğretmenlerin ihraç edildiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, PJAK ile bağlantıları olduğu ileri sürülerek örgüte yiyecek ve teçhizat yardımında bulundukları suçlamasıyla bazı öğretmenler ihraç edildi.

Söz konusu öğretmenlerin mesleki konumlarını kötüye kullandıkları ve örgüt adına okulların kapatılması, diğer öğretmenlerin tehdit edilmesi ve izinsiz gösteriler gibi eylemlerde bulundukları öne sürüldü.

Öğretmenlere yönelik suçlamalar arasında Divandere bölgesindeki PJAK militanlarıyla iletişim kurdukları da yer aldı.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Görevlerinden ihraç edilen öğretmenlerin Yargıtay'a itiraz imkanına sahip olduğu da aktarıldı.

Sosyal medyada bazı aktivistler öğretmenlerin haksız şekilde ihraç edildiğini söyleyerek kampanyalar başlattı.