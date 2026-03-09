İran'da bilanço ağırlaşıyor: ABD ve İsrail saldırılarında yüzlerce çocuk, kadın ve sağlık çalışanı katledildi

ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'da can kaybı giderek artarken sağlık altyapısıda ağır darbe alıyor.

İran Sağlık Bakanı Danışmanı Ali Caferian'ın Al Jazeera'ye verdiği bilgilere göre 10 gündür devam eden saldırlarda İran'da tespit edilebilen can kaybı bin 255'e yükseldi.

12 bin kişi ise yaralandı.

Ali Caferian, katliamlarda 8 aylık bebeklerin de hayattığını kaybettiklerini söyledi.

Katledilen bin 255 kişinin 200'ünün kadın olduğunu bildiren Caferian, Minab'da vurulan ilkokulda 168 kız çocuğunun katlediliğni ifade etti.

Caferian, 11 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 55'inin de yaralandığını kaydetti.