İran'da bilanço ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülkedeki ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve rejim karşıtı gösterilerle devam eden protestolorda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 550'ye çıktığını bildirdi.

HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 17 gündür süren protestolara ilişkin bilgi verildi.

Rapora göre, 12'si on sekiz yaşından küçük 2 bin 403 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 147 kişi olmak üzere ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi.

Devam eden protestolarda1134 kişinin yaralandığı ve 18 bin 434 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

HRANA, 16'ncı güne ilişkin raporunda ölü sayısının 664'e, gözaltına alınanların sayısının da 10 bin 721'e yükseldiğini duyurmuştu.

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

***

İRAN'DAKİ EYLEMLER

İran'da rejim karşıtı hale gelen protestolar, Tahran’daki Kapalı Çarşı esnafının greve gitmesiyle başladı. Eylemler kısa sürede diğer eyaletlere yayıldı.

Son bir yılda tarihi dip seviyelere gerileyen riyal, yüksek enflasyonla birlikte halkın alım gücünü ciddi biçimde düştü. Enflasyonun yüzde 40’a ulaştığı ülkede, yaptırımlar, kötü yönetim ve yolsuzluk iddiaları ekonomik krizi derinleştiriyor.

Protestolarda ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 15'inci güne ilişkin raporunda ölü sayısının 538'e, gözaltına alınanların sayısının da 10 bin 600'e yükseldiğini duyurmuştu.