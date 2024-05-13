İran'da bir belediye başkanına suikast

İran'ın Şiraz kentinin 5. Bölge Belediye Başkanı Rıza Mesudi, evinde öldürüldü. Haberin duyurulması sonrası Şiraz Belediye Meclisi boşaltılırken soruşturma açıldı.

İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinin 5. Bölge Belediye Başkanı Rıza Mesudi, evinde kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Mesudi'nin öldürüldüğüne dair haber Şiraz Belediye Meclisi salonunda duyuruldu. Haberin ardından Şiraz Belediye Meclisi boşaltıldı.

Öte yandan yerel basındaki haberlere göre Mesudi, yerel saatle 14.00 sularında Şiraz'da Şehid Agayi caddesi üzerindeki evinde ölü bulundu.

Belediye Başkanı'nın nasıl veya kimler tarafından öldürüldüğüne dair henüz ayrıntı paylaşılmadı.