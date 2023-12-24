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İran'da bir hastanın midesinden 450 parça metal çıkarıldı

İran'da karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden 36 yaşındaki bir adamın midesinden 450 parça metal çıkarıldı.

Dünya
  • 24.12.2023 13:47
  • Giriş: 24.12.2023 13:47
  • Güncelleme: 24.12.2023 13:52
Kaynak: AA
İran'da bir hastanın midesinden 450 parça metal çıkarıldı
Fotoğraf: Depophotos

İran'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın midesinden 450 parça metal çıkarıldı.

36 yaşındaki adamın midesinden çıkarılan metallerin toplam 3 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. 

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ahvaz İmam Humeyni Hastanesi Başhekimi Ahmed Rıza Muhtedi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Muhtedi, "Bir hastanın midesinden ameliyatla yaklaşık 3 kilogram ağırlığında çivi, somun, cıvata gibi materyallerden oluşan 450 parça metal eşya çıkarıldı" dedi.

İranlı doktor, 36 yaşındaki hastanın durumunun iyi olduğunu ifade etti.

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