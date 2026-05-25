İran'da bir kişi idam edildi

İran'da "terör eylemi" iddiasıyla bir kişi idam edildi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansının haberine göre, Abbas Ekberi Feyzabadi'nin idam cezası bu sabah erken saatlerde yerine getirildi.

Haberde, Feyzabadi'nin "son protestolar" sırasında İsfahan eyaletindeki şiddet olaylarına liderlik etmek, emniyet güçleri ile kamu binalarına yönelik saldırılar düzenlemekle suçlandığı ifade edildi.

İran Yargı Erki ayrıca, söz konusu saldırılara ilişkin olduğunu belirttiği bazı görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.