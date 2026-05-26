İran'da bir kişi "İsrail adına casusluk" iddialarıyla idam edildi

İran’da “İsrail adına casusluk yaptığı” suçlamasıyla yargılanan Golamrıza Hani Şekerab’ın idam edildiği açıklandı. İran yargısı, ölüm cezasının Yüksek Mahkeme tarafından onanmasının ardından infazın gerçekleştirildiğini duyurdu.

  • 26.05.2026 12:00
Kaynak: AA
İran'da, İsrail adına casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanarak idama mahkum edilen bir kişinin cezasının infaz edildiği belirtildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, "İsrail ile istihbarat işbirliği ve casusluk" suçlamasıyla yargılanan Golamrıza Hani Şekerab idam edildi.

Söz konusu kişinin, "İsrail rejimi ile istihbarat işbirliği ve casusluk" suçlamasıyla hakkında verilen ölüm cezasının, Yüksek Mahkeme tarafından onanmasının ardından idam edildiği kaydedildi.

