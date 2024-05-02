İran'da bir köyde çıkan yangında 100 konut alevlere teslim oldu

İran'ın Gilan eyaletine bağlı Şeft ilçesi sınırlarında yer alan İmamzade İbrahim Köyü'nde meydana gelen yangın nedeniyle 100 konut zarar gördü.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Şeft Kaymakamı Mehdi Nakdi olaya ilişkin bilgi verdi.

Nakdi, "Gece İmamzade İbrahim Köyü'nde meydana gelen yangında iş yerlerinin de bulunduğu 100 konutun tamamen yandığını" belirtti.

İlk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanmanın olmadığı belirten olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.