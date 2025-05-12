İran'da bir kuaför salonunda 13 kadın zehirlendi
İran’ın İsfahan kentinde bir kadın kuaför salonunda jeneratörden sızan karbondioksit gazı nedeniyle 13 kadın zehirlendi. Yetkililer, zehirlenen kadınların tedavi altına alındığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
İran'ın İsfahan kentindeki bir kuaför salonunda 13 kadın jeneratörden çıkan karbondioksit gazından zehirlendi.
Mehr Haber Ajansı'na konuşan İsfahan Acil Durumlar Merkezi Sözcüsü Abbas Abdi, konuya ilişkin bilgi verdi.
Abdi, "İsfahan'ın Mirza Tahir Caddesi'ndeki bir kadın kuaför salonunda jeneratörün çalıştırılması sonucu 13 kadın gazdan zehirlendi." dedi.
İranlı yetkili, zehirlenen kadınların tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere sevk edildiğini kaydetti.