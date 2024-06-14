İran'da Cumhurbaşkanı Adayı Pezeşkiyan'dan başörtüsü zorunluluğuna eleştiri

İran'da cumhurbaşkanı seçiminin reformist adayı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki zorunlu başörtüsü uygulamasını ve başörtüsü konusunda kadınlara müdahaleyi eleştirdi. Pezeşkiyan, "Hakka ve adalete inanıyorum. Kadınların, mezheplerin ve etnik kökenlerin hakları benim için önemli. Kadın, erkek, Türk, Kürt, Beluci benim için fark etmez" dedi.

İran'da cumhurbaşkanı seçiminin reformist adayı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki zorunlu başörtüsü uygulamasını ve başörtüsü konusunda kadınlara müdahaleyi eleştirdi.

Pezeşkiyan, başkent Tahran'daki kampanya merkezlerinden birinde düzenlenen "Mesud Pezeşkiyan'ı Destekleyen Kadınlar Konferansı"nda konuştu.

Konuşmasında, "Hayatımda oy almak için hiçbir zaman yalan söylemedim ve hiçbir zaman yanlış slogan atmadım" ifadelerini kullanan Pezeşkiyan, "Hakka ve adalete inanıyorum. Kadınların, mezheplerin ve etnik kökenlerin hakları benim için önemli. Kadın, erkek, Türk, Kürt, Beluci benim için fark etmez" dedi.

Ülkede "Nur Planı" adı verilen ve zorunlu başörtüsü uygulamasıyla ilgili mevcut hükümetin programını eleştiren Pezeşkiyan, şunları söyledi:

"Nur Planı konusunda biz Türklerin bir sözü var. Bunun çevirisi de 'karanlığa ışık diyorlar' anlamına gelir. 40 yıldır müdahalelerle başörtüsünü düzeltmeye çalışıyoruz fakat daha da kötüleştirmedik mi? Bu plan bizi karanlığa doğru çeker."

Konferansa, eski kadın Cumhurbaşkanı Yardımcıları Masume Ebtekar ve Şehindoht Mollaverdi ile eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Fatma Haşimi ve çok sayıda kadın katıldı.