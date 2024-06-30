İran'da cumhurbaşkanı seçim ikinci tura kaldı: Adayların kampanya süreci başladı

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle 28 Haziran'da seçim düzenlendi. Adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince en çok oy alan reformist Pezeşkiyan ile muhafazakar Said Celili, ikinci tura kaldı. Pezeşkiyan ile Celili, yarın ve salı günü devlet televizyonunda karşı karşıya gelecek.

Dünya 30.06.2024 11:48 Giriş: 30.06.2024 11:48

Güncelleme: 30.06.2024 12:09 Kaynak: AA

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Mesud Pezeşkiyan (solda) - Said Celili (sağda) / Fotoğraf: DepoPhotos