İran'da cumhurbaşkanı seçimi: 12 isim başvuru yaptı

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle 28 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimi için eski komutanlardan Hakkaniyan ile Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan adaylık başvurusu yaptı. Böylece, başvuru yapanların sayısı 12'ye yükseldi.

İran'da 28 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için başvuru sürecinin üçüncü gününde eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Vahid Hakkaniyan ile Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan adaylık başvurusu yaptı.

Hakkaniyan ve Pezeşkiyan, başvuru sürecinin üçüncü gününde İçişleri Bakanlığı'na gelerek adaylık için başvuru yaptı.

Daha sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Pezeşkiyan, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in politikalarını uygulamak istediğini söyledi.

Pezeşkiyan, "Ülkenin sorunlarını çözebilmek için tüm gruplar ve cenahlar arasında insicamı ve birliği sağlamalıyız. Bilim adamlarına, alimlere ve ehil insanlara işi teslim etmeliyiz" diye konuştu.

Eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Vahid Hakkaniyan ise başvuru sonrasında yaptığı konuşmada, adaylık kararının "kendi kişisel kararı" olduğunu söyledi.

Ülkenin sorunlarını çok iyi bildiğini dile getiren Hakkaniyan, "Halkın ortak aklından faydalanmalı ve ülkenin kapasitelerini kullanmalıyız" dedi.

Eski Milletvekili Ahmed Resulinejad da adaylık başvurusunda bulunurken seçimler için toplam aday adayı sayısı 12 oldu.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ 28 HAZİRAN'DA YAPILACAK

İran'da 2025'te yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasa'ya göre, 28 Haziran'da yapılması kararı alınmıştı.

Seçimde aday olmak isteyenler 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunabilecek.

Adaylık başvurusu yapan kişilerin seçime katılmak için "ehliyet" sahibi olup olmadıklarına Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti karar verecek.

Konsey; Cumhurbaşkanlığı, İran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılacak aday adayları, Anayasa'ya göre, "rejimin değerlerine bağlılıkları" yönünden değerlendiriyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in temsil ettiği "Velayet-i Fakih makamına ve İslami değerlere bağlılıklarında kusur bulunan" kişilerin adaylıkları reddediliyor.

Şu ana kadar eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Vahid Hakkaniyan, Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan, bağımsız Bafk Milletvekili Muhammed Rıza Sebbagiyan, Merdomsalari (Demokrasi) Partisi Genel Sekreteri Mustafa Kevakebiyan, İsfahan Milletvekili Abbas Muktedayi, eski Milletvekili Kudret Ali Haşmetyan, eski Kuzey Horasan Valisi Mahmud Ahmedi Bigeş, eski Tahran Milletvekili Muhammed Hoşçehre ve eski Milletvekili Ahmed Resulinejad adaylık başvurusu yapan isimler oldu.