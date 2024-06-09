İran'da cumhurbaşkanı seçimi | Onaylanan aday listesi açıklandı: Ahmedinejad’ın adaylığı 3’üncü kez reddedildi

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle 28 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimi için 6 adayın başvurusu kabul edildi. Hamaney'le yaşadığı gerilimle hatırlanan eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad’ın adaylığı 3’üncü kez kabul edilmedi.

İran'da 28 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için başvuru yapanlardan eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad’ın adaylığı 3’üncü kez kabul edilmedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin 19 Mayıs’ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 28 Haziran’da düzenlenecek 14’üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylıkları kabul edilen isimler belli oldu.

Anayasayı Koruyucular Konseyi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak aday listesini İçişleri Bakanlığına göndermesinin ardından konsey tarafından onaylanan 6 ismin yer aldığı liste açıklandı.

ADAYLARIN TAMAMI ERKEK

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tamamı erkek adaylardan oluşan listede, Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan, eski Adalet ve İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi, eski Güvenlik Konseyi Sekreteri Said Celili, Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, Gaziler Vakfı Başkanı Amir Hüseyin Gazizade Haşemi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf yer aldı.

AHMEDİNEJAD'IN ADAYLIĞI KABUL EDİLMEDİ

Adaylık başvurusunda bulunan 74 isim veto edildi. Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad, Eski Meclis Başkanı Ali Laricani ve Eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri’nin adaylıkları kabul edilmedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile sorun yaşadığı bilinen Ahmedinejad’ın adaylığı 2017 ve 2021 yıllarının ardından 3. kez, Laricani’nin ise 2. kez reddedilmiş oldu. Laricani’nin 2021 yılında da adaylığı kabul edilmemişti.

SEÇİM KAMPANYASI 27 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak 6 aday, seçim kampanyası faaliyetlerini 27 Haziran 08.00’a kadar sürdürebilecek.

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İran'da Reisi’nin hayatını kaybetmesinin ardından Anayasa’nın 131. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir’e 50 gün süreyle cumhurbaşkanlığı yetkisi verilmişti.

Daha sonra Muhbir’in ev sahipliğinde seçim tarihinin belirlenmesine ilişkin toplantı düzenlenmişti. Toplantıda Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin aldığı karar doğrultusunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran’da yapılacağı duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 30 Mayıs’ta başlayan aday kayıt süreci 3 Haziran’da sona ermişti. 5 gün süren başvuru sürecinde toplam 80 isim adaylık başvurusunda bulunmuştu.